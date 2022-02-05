Son dakika: İstanbul’da dehşet: Evliyken 5 sene boyunca aldatıldığını öğrenen eski koca kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

"HAVAYA BİR ŞARJÖR SIKTIM AMA TABİİ Kİ PİŞMANIM"

Düdükçü, "Çayırbaşı'nda devamlı gittiğim bir mekan var. Orada da yine biraz alkol almıştım. İçeriye girdim, elimde alkol şişesi vardı. Kahvede de maç sonuçlarını izliyorduk. Oradaki hareketimin temeli de aynıydı. İçimde doluluk vardı. Orada da aslında kahvenin içinde değildi, kahvenin dışına çıkmıştım. Eve giderken arabanın penceresinden bir şarjör mermi de orada havaya attım. Yine orada da birini hedef alma gibi bir niyetim kesinlikle yoktu. Yaptım ama pişmanım tabii ki. Keşke silah sıkma olayı olmamış olsaydı da görüşülseydi. Ama bu durum da benim ne kadar ciddi olduğumu gösteriyor tabii" ifadelerini kullandı.

"KIZI VE EŞİNE TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN YAPMIŞ"

Mahalleli sakini Burhan Ç. ise, "Sabah 7 sıralarında beni uyandırdılar. Ben cama çıkıp baktığımda Haydar Bey arabasının içinden bir iki el ateş etti. Sonrasında da bağırarak yokuştan yukarı doğru gitti. Daha sonradan öğrendik ki alkollüymüş. Bu sokakta kızı ve eski ailesi oturuyor, muhtemelen onlara bir tepki anlamında yaptı. Onun haricinde aşağıdaki kahvehanede bir arkadaşa sinirlenmiş ve bir iki el de arkadaşın kahvesine ateş etmiş. Ben bu kadarını biliyorum" diye konuştu.