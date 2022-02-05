Tefeci vahşeti! Çırılçıplak videosunu çekerek pavyonda çalıştırdılar! Kan donduran görüntüleri karısına yolladılar

İşyerinin kirasının gecikmesi üzerine kayınbiraderi H.A.'nın kendisini tefeciler ile bir araya getirdiğini anlatan mağdur "Tefeciler, 5 bin lira karşılığında ödeme olarak 6 bin 250 lira alacaklarını kendisine ise; 3 bin 500 lira verip boş senette imza atmamı istediler. Kabul ederek parayı aldım. Aradan kısa bir süre sonra ödememi yaptım ve senedimi tefecilerin elinden aldım" diye konuştu. Kayınbiraderinin de 2 bin lira tefecilerden aldığını ona da kefil olduğunu belirten H.A " "Kayınbiraderim taksiti ödemeyince bana ulaştılar. Bende ilk başta ödemeyi kabul etmedim. Tehdit etmeye başlayınca banka üzerinden taksit miktarını gönderdim.