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Ordu'da kadın cinayeti: Cezaevinden çıkan koca karşısını silahla öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Ordu’da kadın cinayeti: Cezaevinden çıkan koca karşısını silahla öldürdü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir süre önce cezaevinden çıkan kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü. Tabancayla hedef alınan kadın olay sonrası ağır yaralanırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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