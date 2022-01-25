Öğretmen eşini bıçaklayarak öldüren cani koca hakim karşısında: Diğer yarımı kaybettim





'CEZANIN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ'



Davayı takip eden diğer avukat Esra Nur Saraçoğulları Özbey de, cinayet suçunun tasarlayarak kasten öldürmek olduğunu savunarak, "Kararda herhangi bir indirim uygulanmadan bu doğrultuda çıktı. Bu bizim için emsal ve güzel bir karar. Çünkü kadın cinayetleri davalarında buradan alınacak her bir karar kadın cinayetlerinin önüne geçecek veya cinayet işleyecek kişileri korkutan kararlar oluyor. Ama tabi ki işin içinde tasarlayarak da öldürme vardı. Ancak tasarlayarak öldürmeden herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bu nedenle üst mahkemeye başvuruda bulunacağız. Bu kararın bozulmaması ve tasarlayarak cinayette eklenerek cezanın artırılmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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