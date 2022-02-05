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İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!

İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Bahar aylarının yaklaşamsıyla birlikte ilk cemrenin nereye ve ne zaman düşeceği de merak edilmeye başlandı. Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak. Ancak cemrelerin düşmesi baharın gelişi olarak kabul ediliyor.

İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemrenin ne zaman düşeceği arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; ilk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise topraya düşecek.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki havaya düşecek.

İşte 2022 cemre tarihleri:

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, cemrenin "kor, yanmış kömür parçası, kıvılcım, yükselen ateş, köz" gibi anlamları olduğunu söyledi.

Cemrenin "sıcaklık" ya da "sıcaklığın yükselişi" anlamlarında kullanıldığını anlatan Emeksiz, "Ebüzziya Tevfik, Lügat-ı Ebüzziya adlı eserinde bu konuda ilginç bilgiler verir. Arapça ve Farsça eserlerde, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise genellikle cemrenin düştüğü inanışı yaygındır. Ancak Ebüzziya'nın '...cemrenin zeminden heyecan etme' ifadesi, bize cemrenin yükseldiğiyle ilgili inancın bulunduğunu göstermektedir." dedi.

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