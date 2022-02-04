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Son dakika: Yozgat'ta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Yozgat’ta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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