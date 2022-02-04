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Son dakika: Metrobüste dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı! İfadesi "pes" dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Metrobüste dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı! İfadesi pes dedirtti

Son dakika haberine göre metrobüste tartıştığı Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'yü bıçaklayan Gökay Atilan tutuklandı. Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde bir kadın ile adamın tartıştığını görünce müdahale etmek istediğini daha sonra da olayların büyüdüğünü ve kendini korumak için bıçağını çıkardığını anlattı.

3 şubatta metrobüste tartıştığı Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'yü bıçaklayan, Gökay Atilan, dün tekrar gözaltına alındı. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Gökay Atilan'ın ifadesinde, "Metrobüse bindim. Orada bir erkek ve çaprazımda bir kadın oturuyordu. Kadın olayı başlatıp 'niye bana bakıyorsun' diye erkeğe söylendi. Münakaşaya başladılar. Erkek ayağa kalkıp üzerine yürüdü, küfretti. Kimse tepki göstermeyince ayağa kalkıp tepki gösterdim. Sonra bana da küfretti. Polisi arayacağım dediğim anda şahsın amcası bana yumruk attı. Ben de ona attım. Arbede başladı. Beni yere yatırdılar, kurtulmak istedim. Kurtulamayınca bıçağımı çıkarttım. Kadın vardı onlarla beraber, polisi arayın diye bağırdım. Kesinlikle bıçağımı kullanmadım. Bıçağı gece vardiyasında çalıştığım için yanımda bulundururum. Bıçağı kimseyi yaralama amaçlı çıkartmadım. Sadece gösterdim. Fırsatım vardı istesem bıçaklayabilirdim. Kamera kayıtları var. Orada her şey açık şekilde görünüyor. Onlarla boğuşma içerisindeyken polisler geldi. Saplama amacım yoktu. Boşluğa savurdum. Elinde bıçak olan benim ancak polis diye bağıran da benim. Ben beş aylık evliyim, eşim gözümün önüne geldi. Müdahale etme gereği duydum. Hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Serbest bırakılmak istiyorum" dediği öğrenildi.


Gökay A.'nın avukatı, "İlk haksız hareketi yumruk ile karşı taraf yapmıştır. Müvekkil kadını korumak istemiştir. Kadın olay yerini terk etmiştir. Metrobüsün kaydı alındığında ya da laf yiyen kadının ifadesi alındığında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkil kendini korumak amaçlı hareket etmiştir. İki kişi kolundan iki kişi bacağından tutuyor. Şüpheli bir durum söz konusudur. Murat K. ifadesinde Gökhan isimli şahsın yanındaki şahıs deniliyor. Buradan ifadeden tutarsız olduğu bellidir. Ben de Gökhan da bıçağı bırakmadı demektedir. Olayda o halde kaç tane bıçak vardır. Müvekkilin polisi çağırın diye bağırdığı sabittir. Suç işleme kastı olsa polis çağırmazdı" dedi.


Gökay Atilan tutuklama talebiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gökay Atilan çıkarıldığı mahkemece "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada METROBÜSTEKİ BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

Saldırganı eli şemsiyeli kadın durdurdu SALDIRGANI ELİ ŞEMSİYELİ KADIN DURDURDU

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