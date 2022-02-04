Son dakika: Metrobüste dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı! İfadesi "pes" dedirtti

Gökay Atilan'ın ifadesinde, "Metrobüse bindim. Orada bir erkek ve çaprazımda bir kadın oturuyordu. Kadın olayı başlatıp 'niye bana bakıyorsun' diye erkeğe söylendi. Münakaşaya başladılar. Erkek ayağa kalkıp üzerine yürüdü, küfretti. Kimse tepki göstermeyince ayağa kalkıp tepki gösterdim. Sonra bana da küfretti. Polisi arayacağım dediğim anda şahsın amcası bana yumruk attı. Ben de ona attım. Arbede başladı. Beni yere yatırdılar, kurtulmak istedim. Kurtulamayınca bıçağımı çıkarttım. Kadın vardı onlarla beraber, polisi arayın diye bağırdım. Kesinlikle bıçağımı kullanmadım. Bıçağı gece vardiyasında çalıştığım için yanımda bulundururum. Bıçağı kimseyi yaralama amaçlı çıkartmadım. Sadece gösterdim. Fırsatım vardı istesem bıçaklayabilirdim. Kamera kayıtları var. Orada her şey açık şekilde görünüyor. Onlarla boğuşma içerisindeyken polisler geldi. Saplama amacım yoktu. Boşluğa savurdum. Elinde bıçak olan benim ancak polis diye bağıran da benim. Ben beş aylık evliyim, eşim gözümün önüne geldi. Müdahale etme gereği duydum. Hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Serbest bırakılmak istiyorum" dediği öğrenildi.