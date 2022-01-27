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Son dakika: Ankara'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Ankara’da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

Son dakika haberine göre Ankara’da İmrahor Viyadüğünde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaşanılan zincirleme kazada araç yolcusu yaralandı.

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