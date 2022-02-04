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Berkay Saner şiddet fotoğraflarını paylaştı Türkiye ayağa kalktı! İrem Ay uzaklaştırma kararı aldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Berkay Saner şiddet fotoğraflarını paylaştı Türkiye ayağa kalktı! İrem Ay uzaklaştırma kararı aldırdı

İrem Ay, ayrıldığı eşi 29 yaşındaki Berkay Saner tarafından şiddet gördü. Eşini darp ettikten sonra gülümserken fotoğraf çeken Saner'in o karelerini paylaşan İrem Ay, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner’inde aralarında olduğu 4 kişi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner'in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşımlar üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, ABD'de de yaşayan Berkay Saner'in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına karar verdi.

Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay'ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

Mahkeme kararında, tedbir kararının ihlal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.

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