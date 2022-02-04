Berkay Saner şiddet fotoğraflarını paylaştı Türkiye ayağa kalktı! İrem Ay uzaklaştırma kararı aldırdı

Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay'ın yaşadığı konuta, iş yerine yaklaşmamasına şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine karar verildi.