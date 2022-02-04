04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın! Ekipler sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi... Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA