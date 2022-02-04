Eşi, dövüp baygın haliyle gülümseyerek selfie çekmişti! İrem Ay konuştu: Davayı açtım, korkmuyorum!
Fenomen İrem Ay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu yardım çığlığı cevap buldu. Eski kocasından senelerdir işkence gördüğü gün yüzüne çıkan genç kadına, sosyal medya kullanıcıları oldukça destek verdi. Hukuki sürecin başladığı ifade eden Ay, Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 04.02.2022
13:13 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
13:13
Sosyal medyada
"içerik üreticisi" olarak bilinen İrem Ay, dört senesinin birlikte yaşadığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi dövdüğünü iddia ederek ardı arkası kesilmeyen kan donduran görüntüler paylaşmıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR
EZİYET EDİP GÜLÜMSEYEREK SELFİE ÇEKTİ
Talihsiz kadının paylaştığı görüntülerde iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görülmüştü.
"UTANMASI GEREKEN SEN DEĞİLSİN"
Genç kadın şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."
"ASIL ACI ANLATAMADAN ÖLMEYİ ARZULATAN BİR ŞEYDİ"
"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."