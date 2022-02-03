İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

İŞKENCE ANLARI GÜLEREK PAYLAŞTI!

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü.