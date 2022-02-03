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İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

İrem Ay, boşandığı eşi Berkay S. tarafından işkenceye uğradığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi. Eski eşinin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadının paylaştığı fotoğraf görenlerini şoke etti. Kardeşi Dilan Ay'ın büyük destek verdiği İrem Ay'ın annesiyle ilgili ortaya çıkan detay kan dondurdu.

Sosyal meydana tanınan İrem Ay'ın paylaşımı Türkiye'yi sarstı. Genç kadın, 4 yılını birlikte paylaştığı eski eşi Berkay S.'nin kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen skandal fotoğraflar paylaştı.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

İŞKENCE ANLARI GÜLEREK PAYLAŞTI!

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eski eşi Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

Yıllardır kabusu yaşayan genç kadın şu ifadeleri kullandı:

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

'KORKMUYORUM'

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine..."

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

Genç kadının kardeşi Dilan Ay "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

'KENDİNE GELMEYE ÇALIŞIYORDU'

Devamında ise "Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay S. tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız" diye konuştu.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

Korkunç bir şiddete maruz kalan İrem Ay'a sosyal medya kullanıcıları büyük destek verdi. 'Korkmaİrem' etiketiyle binlerce destek mesajı atıldı.
Eski kocasından şikayetçi olan genç kadın, hem vücudandaki hem de ruhundaki yaraları sarmaya çalışıyor...

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

ANNESİ CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ!

Dilan Ay, Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesi Saliha Toker'in cinayete kurban gittiğini ifade etti.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

CİNAYETİN AYRINTILARI TÜYLER ÜRPERTTİ!

Salih Toker'in kaybolmasındaki sır, 13 yıl sonra aralandı. Polisin yaptığı araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi.

İşkence gördüğü anları paylaştı! İrem Ay olayında kan donduran cinayet detayı: Hamile olduğunu söyleyince...

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

Emekli öğretmen Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklandı.

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