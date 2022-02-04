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Son dakika: Şişli'de kaza yapan yolcu minibüsü devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Şişli’de kaza yapan yolcu minibüsü devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Şişli'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, Merkez Mahallesi Geçit Sokak'ta meydana geldi. Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

detaylar gelecek...

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