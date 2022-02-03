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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberi... Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 316 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 316 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü Ş.B.Ş. yakalandı.

Ekiplerin detaylı çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonla T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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