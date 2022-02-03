Regaip gecesi neler yapılır? 2022 Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili’nde yapılması gerekenler...

Allah'ı hoşnut etmek ve rızasını kazanma amacıyla ve kulluk bilinciyle geçirilen üç aylar başladı. Manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili'nin ibadetler içerisinde geçirecek olan vatandaşlar, bugün nelerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Regaip gecesi neler yapılır? 2022 Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.