Adana’da uyuşturucu operasyonu: Bal dolu kovadan 914 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, yaptıkları çalışma ile bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Ekipler, sanığın bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi etrafındaki uygulama noktasında durdurdu.