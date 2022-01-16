16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da uyuşturucu operasyonu: Bal dolu kovadan 914 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Bal dolu kovadan 914 gram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
Adana’da uyuşturucu operasyonu: Bal dolu kovadan 914 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da emniyet güçleri gerçekleştirdikleri çalışmada bir kişinin şehre uyuşturucu getireceğini tespit etti. Ekipler şehirler arası yolcu otobüsünde bal dolu kovayasaklanmış 914 gram sentetik uyuşturucu buldu, bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, yaptıkları çalışma ile bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Ekipler, sanığın bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi etrafındaki uygulama noktasında durdurdu.

KÖPEK KOVAYA TEPKİ VERDİ

Otobüste narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin bagajdaki plastik kovaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede bal dolu kovanın başka bir kovayla iç içe geçirildiği tespit edildi.

KOVANIN İÇİNDE KOVA

Kovayı kesen ekipler, tabana gizlenmiş 914 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine şüpheli Emrullah K. (42) gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA