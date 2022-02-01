01 Şubat 2022, Salı
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik." dedi.

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