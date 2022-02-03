Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
2022 Miraç Kandili ne zaman hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili ne zaman? 2022 yılında dini günler arama motorlarında sorgulanıyor. Regaip Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte diğer kandillerin tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki; 2022 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Dini günler takvimine göre 2022'nin kandil günleri araştırılmaya başlandı. Diğer kandillerin tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in 2022 dini günler takvimi hakkında bilgi almaya çalışıyor.
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.
Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
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