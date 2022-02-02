Maganav’ta dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar günlük yaşamı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah sularında etkili olan dolu, Emek Mahallesi'nin beyaza boyanmasına sebep oldu. YAYALAR VE SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA KALDI Barbaros Caddesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu araç ve yayaları zor durumda bırakırken, mahalle aralarında adeta kar yağmış gibi ortalık beyaz örtüye büründü. İSTANBUL'A KAR FIRTINASI GELİYOR! DOLU YAĞIŞI! İLÇE BEYAZA BOYANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN