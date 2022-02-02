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Maganav’ta dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Maganav’ta dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı

Antalya Manavgat’ta yağışlı hava etkili olmaya devam ederken, Emek Mahallesi’nde dolu yağışı, mahalleyi beyaza boyadı. Pek çok araç ve yayalar zor durumda kaldı.

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