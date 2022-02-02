Maganav’ta dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı

Antalya Manavgat’ta yağışlı hava etkili olmaya devam ederken, Emek Mahallesi’nde dolu yağışı, mahalleyi beyaza boyadı. Pek çok araç ve yayalar zor durumda kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar günlük yaşamı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah sularında etkili olan dolu, Emek Mahallesi'nin beyaza boyanmasına sebep oldu.

YAYALAR VE SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA KALDI

Barbaros Caddesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu araç ve yayaları zor durumda bırakırken, mahalle aralarında adeta kar yağmış gibi ortalık beyaz örtüye büründü.