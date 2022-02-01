İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Peş peşe uyarı: kritik gün için tarih verildi | İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
24 Ocak'taki kar fırtınası İstanbul'a geri dönüyor. Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yapacak olan kar yurt genelinde etkisini gösterecek. Uzmanlar İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkisi altına alacak kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumunu açıkladı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanları İstanbul'a beklenen kar yağışı için milyonlarca vatandaşa önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye önümüzdeki günlerde yeniden soğuk havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışının Edirne'de yurda gireceğini işaret etti. 24 Ocak akşamı başlayan ve İstanbul'da hayatı felç eden kar fırtınası geri dönüyor. Yapılan açıklamalarda İstanbul için önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye'yi ve İstanbul'u Sibirya'ya çevirecek kar yağışı için tarih verildi.
ÇIĞ BUZLANMA VE DONA DİKKAT
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Van 4, Hakkari 1, Bitlis 0 ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
47 İLE İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Manisa, Ankara, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Bingöl çevreleri ile Erzurum'un güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN YENİ KAR FIRTINASI UYARISI
İstanbul'da geçtiğimiz 24 Ocak akşamı yoğun kar yağışı belediyenin yetersiz önlemleriyle birleşince hayatı felç etmişti. Şubat ayının ortasında da İstanbul'da ikinci bir kar fırtınasının beklendiği gelen haberler arasında.
TÜRKİYE "KÜÇÜK SİBİRYA"YE DÖNECEK
İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekilirken hava tahmin kaynakları, Şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor.
Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.
Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yağmurlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bçlge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıklareli çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum'un güney ve batısı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu güney ve batı kesimleri kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUŞ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek rakımlı yerlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
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