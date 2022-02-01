İstanbul’a kar fırtınası geliyor! Peş peşe uyarı: kritik gün için tarih verildi | İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Muğla ve Gökçeada çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.