3 Şubat hangi kandil? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 dini günler takvimi açıklandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran üç ayların başlamasıyla birlikte gözler kandil günlerine çevrildi. Kandil günlerini dualarla ve ibadetlerle geçiren vatandaşlar, yarın hangi kandilin idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, 3 Şubat hangi kandil? Yarın ne kandili var? 2022 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman? İşte haberin detayları...

3 ŞUBAT HANGİ KANDİL?

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesidir. Buna göre, 3 Şubat 2022 Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.