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Büyükçekmece'deki kazılarda gece boyunca güvenlik önlemi alındı

İHA
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Giriş: 02.02.2022 09:33
İstanbul’un Büykçekmece ilçesinde emniyet güçleri, boş bir arazide iş makinaları ile kazı ve arama çalışması yaptı. Geçen akşam sularında başlayan çalışmalar, gece boyunca sürdü. Arazide nöbet tutan emniyet güçleri, devriye gezmeye devam ederken sabaha karşı yeniden arama yaptı.
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