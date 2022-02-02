02 Şubat 2022, Çarşamba
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Büyükçekmece'deki kazılarda gece boyunca güvenlik önlemi alındı
İstanbul’un Büykçekmece ilçesinde emniyet güçleri, boş bir arazide iş makinaları ile kazı ve arama çalışması yaptı. Geçen akşam sularında başlayan çalışmalar, gece boyunca sürdü. Arazide nöbet tutan emniyet güçleri, devriye gezmeye devam ederken sabaha karşı yeniden arama yaptı.