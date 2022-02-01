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Son dakika: Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Beyoğlu’nda korku dolu anlar! Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı binada çıktı. Binanın en üst katından yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişiyi itfaiye kurtardı.

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