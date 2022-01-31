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Son dakika: Beşiktaş'ta ünlü restoranda korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Beşiktaş’ta ünlü restoranda korkutan yangın

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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