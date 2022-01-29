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Son dakika | Ortaköy'de korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika | Ortaköy’de korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi.

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