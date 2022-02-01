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Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü polisleri, il genelinde önceden tespit edilen denetim noktalarında çakar takan ve emniyet şeridi kullanan sürücüleri durdurarak kontrol yaptı. Ataşehir TEM otoyolunda yapılan kontrolde bir şoför emniyet güçlerini görünce yolda geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Polislerin peşinden koşarak yakaladığı şahıs, "Yanlış yola girdiğim için geri gittim" dese de ceza yemekten sıyrılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Anadolu Yakasında TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde çakar takan otomobilleri durdurdu.

Denetimde çakar kullanan şoförlerin belgeleri denetlendi.

Kontrol sırasında, muayenesi olmayan bir şoför emniyet güçlerini görünce trafikte geri geri giderek kaçmaya kalkıştı.

KOŞARAK YAKALADILAR

Durumu fark eden ekipler koşarak sürücüyü durdurdu.

CEZA YEMEKTYEN KURTULAMADI

Plaka sorgusu esnasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmeye çalıştığını söyleyen sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Trafiği tehlikeye düşürmekten ve araç muayenesi bulunmamaktan sürücüye 800 TL cezai işlem uygulandı.

Bir başka sürücüye ise aracında bulunan cam filminden dolayı 427 TL ceza uygulandı.

Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI! CEZADAN KURTULAMADI
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