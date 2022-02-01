Polisi görünce kaçmak için elinden geleni yaptı! Cezadan kurtulamadı
YAŞAM İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü polisleri, il genelinde önceden tespit edilen denetim noktalarında çakar takan ve emniyet şeridi kullanan sürücüleri durdurarak kontrol yaptı. Ataşehir TEM otoyolunda yapılan kontrolde bir şoför emniyet güçlerini görünce yolda geri geri giderek kaçmaya çalıştı. Polislerin peşinden koşarak yakaladığı şahıs, "Yanlış yola girdiğim için geri gittim" dese de ceza yemekten sıyrılamadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Anadolu Yakasında TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde çakar takan otomobilleri durdurdu.
Denetimde çakar kullanan şoförlerin belgeleri denetlendi.
Kontrol sırasında, muayenesi olmayan bir şoför emniyet güçlerini görünce trafikte geri geri giderek kaçmaya kalkıştı.
KOŞARAK YAKALADILAR
Durumu fark eden ekipler koşarak sürücüyü durdurdu.
CEZA YEMEKTYEN KURTULAMADI
Plaka sorgusu esnasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmeye çalıştığını söyleyen sürücü ceza yemekten kaçamadı.
Trafiği tehlikeye düşürmekten ve araç muayenesi bulunmamaktan sürücüye 800 TL cezai işlem uygulandı.
Bir başka sürücüye ise aracında bulunan cam filminden dolayı 427 TL ceza uygulandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları son durum: 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama
- Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak?
- Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...
- Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül
- Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?
- UESAŞ 1 Şubat elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya...
- Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden doodle oldu?
- Üç Aylar orucu ne zaman hangi gün? Üç Aylar orucu var mı, kaç gün tutuluyor?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ var mı, yok mu? Asgari ücrette vergi detayları belli oldu