Muş’un soğuğuna hazırlıksız yakalandı! Bakın aracını nasıl ısıttı?

"MUŞ'UN SOĞUĞU ÇOK KÖTÜ"

Diyarbakır'dan Muş'a kızını getirdiğini anlatan Selam Akıncı, "Kızım hemşire. Burada öğretmenevinde kaldık ve aracımı buraya park ettim. Sabah aracım çalışmıyordu. Zor şekilde çalıştırdım. Aklıma geldi montumu ve hırkamı çıkarıp arabayı ısıtsın diye panjur kısmına koydum. Muş'un soğuğu çok kötü. Hazırlıksız yakalandım onun için böyle bir önlem aldım" dedi.