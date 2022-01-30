Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

"KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ"

Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, "Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre" ifadelerini kullandı.

