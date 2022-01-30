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Haberler Galeri Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

Muş'un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor. Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, "Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 30.01.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 10:18
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Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu.

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Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

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Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

"TÜNELİMİZ ADETA BOLU TÜNELİNE BENZİYOR"
Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.

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Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, "100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda" dedi.

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Yerdeki karla çatıdaki kar birleşti! Muş beyaz örtüyle kaplandı: Tünellerle ulaşım sağlanıyor

"KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ"
Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, "Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre" ifadelerini kullandı.