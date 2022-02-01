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Bolu buz kesti! Eksi 20,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Bolu buz kesti! Eksi 20,6 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,6 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Hakkari'nin Yüsekova ilçesi sıfırın altında 20,2 ile ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada eksi 19,7 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

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