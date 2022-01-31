Nescafe çekiliş sonuçları için geri sayım! 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 4'üncü dönem Nescafe çekilişi tamamlandı. 2021 yılının son dönem çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 20 Aralık 2021 - 19 Ocak 2022 tarihleri arasında paketlerdeki şifreleri göndererek katılım sağlayan vatandaşlar, ödül kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. Peki, 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Nescafe çekiliş sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Nescafe tarafından 2021 yılında başlatılan 4 BMW 118i, 200 iPhone 12 ve 200 Apple Airpods ödüllü çekilişin 4'üncü dönem sonuçları bekleniyor. Çekiliş sonuçlarına göre ödül kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar, kazananlar listesini araştırıyor. Peki, 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merka edilenler...
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları 04 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Kazanan talihliler, Takvim Gazetesi'nde ve www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
GÖNDERİLEN ŞİFRENİN BULUNDUĞU ÜRÜN AMBALAJINI SAKLAMAK ZORUNLU MU?
Katılımcıların, ikramiyelerini alabilmeleri için okunabilir şifreli ürün ambalajlarını kampanya süresince saklamaları gerekmektedir. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye tesliminde fiş/fatura ibrazı zorunlu değildir.
İKRAMİYEYİ KAZANANLARIN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR MU?
Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları (veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemler) talihliye aittir. Söz konusu işlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenebilmekte ve talihliler ile paylaşılmaktadır.
İKRAMİYEYİ ALMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİYOR?
Çekiliş sonucu ikramiye kazanan talihlilerin, yasal başvuru süreleri içerisinde(her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir) kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2'nun Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.
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