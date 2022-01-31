Nescafe çekiliş sonuçları için geri sayım! 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nescafe çekiliş sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Nescafe tarafından 2021 yılında başlatılan 4 BMW 118i, 200 iPhone 12 ve 200 Apple Airpods ödüllü çekilişin 4'üncü dönem sonuçları bekleniyor. Çekiliş sonuçlarına göre ödül kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar, kazananlar listesini araştırıyor. Peki, 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merka edilenler...

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları 04 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Kazanan talihliler, Takvim Gazetesi'nde ve www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.