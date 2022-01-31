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Son dakika: Arnavutköy’de sahte içki can aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Arnavutköy’de sahte içki can aldı

Son dakika haberine göre Arnavutköy’de yaşayan 55 yaşındaki yabancı uyruklu Selam Şeyho sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Şeyho'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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