Denizli’de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

"EVİMİZDE BİLE GÜVENDE DEĞİLMİŞİZ MAALESEF"

Şikayetçi olduklarını belirten anne İzel Ö., "Hepimiz çok şaşkınız. Olayla ilgili kendi evimizde böyle bir şey yaşanması akıl alacak gibi değil. Yorgun kurşun olmasına şükrediyoruz. Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef. Çok şükür ki ucuz atlattık fakat başka çocukların, ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

Polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.