31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Denizli'de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Denizli’de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Denizli'de havaya rastgele ateş edilen tabancadan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evinin terasında oynayan 12 yaşındaki Adem'e denk geldi. Kanlar içinde yığılan ve çok fazla kan kaybeden küçük Adem, doktorların başarılı müdahalesi ile ölümün kıyısından döndü. Aile, "Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef" ifadelerini kullanırken polis, magadanları yakalamak için operasyon başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde havaya rastgele ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evlerinin terasında oynayan 12 yaşındaki bir çocuğa denk geldi. Kanlar içinde yere yığılan çocuğun çığlıklarıyla olayın ortaya çıkması üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Fazla kan kaybeden Adem, doktorların müdahalesi sonucu ölümden kurtuldu. Anne İzel Ö., şikayetçi olduklarını ifade ederken emniyet ise şehir magandasını yakalamak için harekete geçti.

TERASINDA OYUN OYNUYORDU

Yeni Asır'ın haberine göre olay, Merkezefendi'nin Sevindik mahallesi, 2303 sokaktaki 3 katlı binanın terasında yaşandı. Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Adem A.Ö., doğum gününü kutladıktan sonra karla oynamak için evinin terasına çıktı.

YORGUN KURŞUN İSABET ETTİ

Burada vakit geçirdiği sırada havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan yorgun kurşun Adem A.Ö.'nün karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuklarının feryadına koşan ailesi sağlık ekiplerini aradı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun mermiyi çocuğun kıyafetinin içinde buldu. Hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybeden Adem A.Ö. ise doktorların yoğun çabaları sonrasında ölümden döndü.

"EVİMİZDE BİLE GÜVENDE DEĞİLMİŞİZ MAALESEF"

Şikayetçi olduklarını belirten anne İzel Ö., "Hepimiz çok şaşkınız. Olayla ilgili kendi evimizde böyle bir şey yaşanması akıl alacak gibi değil. Yorgun kurşun olmasına şükrediyoruz. Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef. Çok şükür ki ucuz atlattık fakat başka çocukların, ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

Polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA