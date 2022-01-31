Denizli'de korkunç olay! Yorgun mermi 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Denizli'de havaya rastgele ateş edilen tabancadan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evinin terasında oynayan 12 yaşındaki Adem'e denk geldi. Kanlar içinde yığılan ve çok fazla kan kaybeden küçük Adem, doktorların başarılı müdahalesi ile ölümün kıyısından döndü. Aile, "Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef" ifadelerini kullanırken polis, magadanları yakalamak için operasyon başlattı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde havaya rastgele ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, doğum gününü kutladığı gün evlerinin terasında oynayan 12 yaşındaki bir çocuğa denk geldi. Kanlar içinde yere yığılan çocuğun çığlıklarıyla olayın ortaya çıkması üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Fazla kan kaybeden Adem, doktorların müdahalesi sonucu ölümden kurtuldu. Anne İzel Ö., şikayetçi olduklarını ifade ederken emniyet ise şehir magandasını yakalamak için harekete geçti.
TERASINDA OYUN OYNUYORDU
Yeni Asır'ın haberine göre olay, Merkezefendi'nin Sevindik mahallesi, 2303 sokaktaki 3 katlı binanın terasında yaşandı. Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Adem A.Ö., doğum gününü kutladıktan sonra karla oynamak için evinin terasına çıktı.
YORGUN KURŞUN İSABET ETTİ
Burada vakit geçirdiği sırada havaya ateş açan bir magandanın silahından çıkan yorgun kurşun Adem A.Ö.'nün karnına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan çocuklarının feryadına koşan ailesi sağlık ekiplerini aradı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yorgun mermiyi çocuğun kıyafetinin içinde buldu. Hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybeden Adem A.Ö. ise doktorların yoğun çabaları sonrasında ölümden döndü.
"EVİMİZDE BİLE GÜVENDE DEĞİLMİŞİZ MAALESEF"
Şikayetçi olduklarını belirten anne İzel Ö., "Hepimiz çok şaşkınız. Olayla ilgili kendi evimizde böyle bir şey yaşanması akıl alacak gibi değil. Yorgun kurşun olmasına şükrediyoruz. Dışarıya çıkmaya korkarken, kendi evimizde bile güvende değilmişiz maalesef. Çok şükür ki ucuz atlattık fakat başka çocukların, ailelerin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.
Polis ise şehir magandasını yakalamak için operasyon başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 kabine toplantısı kararları neler olacak?
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
- BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...
- Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
- 15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?
- Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...
- 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...