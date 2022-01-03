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Son dakika: Muğla'daki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 22 kişi hakkında flaş karar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Muğla’daki sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 22 kişi hakkında flaş karar

Son dakika haberi: Muğla'da, son 1 haftada yapılan operasyonlarda 446 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında karar verdil.

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