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Trabzon'da sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Trabzon’da sahte içki operasyonu: 1 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, içki imalatında kullanılan 92 boş cam şişe ile birlikte imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

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