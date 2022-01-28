Sınava girmeden yakalandı: Kamera ve ses düzeneği kurdu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında; kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.