28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sınava girmeden yakalandı: Kamera ve ses düzeneği kurdu

Sınava girmeden yakalandı: Kamera ve ses düzeneği kurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2022
ABONE OL
Sınava girmeden yakalandı: Kamera ve ses düzeneği kurdu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı. A.H. hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında; kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.



Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

A.H. hakkında adli işlem yapıldı.

72 yaşındaki şahıstan akılalmaz düzenek 72 YAŞINDAKİ ŞAHISTAN AKILALMAZ DÜZENEK
Ehliyet sınavı çetesi böyle çökertildi EHLİYET SINAVI ÇETESİ BÖYLE ÇÖKERTİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA