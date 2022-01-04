Ehliyet sınavı çetesi böyle çökertildi
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesi e-sınav merkezinde yapılan online ehliyet sınavı için görevlendirildi. Mali polis, e-sınav merkezi çevresini kontrol ettiği sırada park halinde ışıkları kapalı araç içerisinde bulunan kişilerin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Mali polis, araç içerisinde bulunan kişilerin bir şeyler ile ilgilendiğini görmesi üzerine harekete geçti.
Ankara polisinin dikkati, ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan şebekeyi çökertti. Sınavı geçebilmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan şebekenin kurduğu düzenek ise pes dedirtti. Araçta bulunan Halil İbrahim K. ve Furkan S. indirilerek kimlik bilgileri sorgulandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada cımbız, SİM kart çerçevesi, wifi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
İki şüpheli, para karşılığında araç içerisinde Hayrettin A.'nın giydiği gömleğin içerisinden düğme şeklinde görünen kamera modem ile kulak içi kulaklık taktıklarını söyledi.
EHLİYET SINAVINDAKİ BAŞARISIZLIĞI BU YOLA İTMİŞ
Mali polis ekipleri e-sınav merkezine girerek Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemleyerek ehliyet sınavın bitmesini bekledi. Sınavın sona ermesi ile birlikte ekipler içeri girerek Hayrettin A.'yı gözaltına aldı.
Ekipler, Hayrettin A.'nın üzerinde bulunan kamera ve modem ile kulak içi kulaklığı çıkarttı. Ankara emniyetine getirilen 3 şüpheli ifadesi alındı.
Hayrettin A., ehliyet sınavına birkaç kez girmesine rağmen başarılı olamadığını jandarma ekiplerine ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalanıp ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi. Cihazların internet ortamından alındığı öğrenildi. Adliye sevk edilen şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...
- Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2021 2 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? İşte beklenen tarih...
- Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrencilere 1.400 TL ile 2.125 TL arasında ödeme! Başvuru ve kayıtlar için...
- KOSGEB kredi başvurusu: Başvuru yapana 100 bin TL destek sağlanacak! KOSGEB kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...
- Emekliye, memura ek zam geldi mi, var mı? Memur ve emekliye ek zam yapılacak mı? Eşi çalışmayan, 6 yaşından küçük çocuk...