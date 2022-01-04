Ehliyet sınavı çetesi böyle çökertildi

Ankara polisinin dikkati, ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan şebekeyi çökertti. Sınavı geçebilmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan şebekenin kurduğu düzenek ise pes dedirtti. Araçta bulunan Halil İbrahim K. ve Furkan S. indirilerek kimlik bilgileri sorgulandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada cımbız, SİM kart çerçevesi, wifi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.