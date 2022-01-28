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Başkent’te termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi! Meşhur göl dondu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Başkent’te termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi! Meşhur göl dondu

Başkent Ankara'nın meşhur Mogan Gölü, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında-10 dereceye kadar inmesi ile hızlıca buz tuttu. Buz tutan gölün manzarası görenleri hayran bıraktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar inmesiyle hızlıca buz tuttu.

KARABAKTAKLAR TOPLANDI

Mogan Gölü'nün meşhur karabatakları ise gölde donmayan küçük bir alanda bir araya geldi.

Vatandaşlar, soğuk havada besin ihtiyaçlarını giderememesinden kaygılandığı için karabataklara ekmek attı.

Bir aile ise buz tutan gölde yürüyerek, özçekim yaptı. Buz tutan Mogan Gölü havadan görüntülendi.

Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu MOGAN GÖLÜ VE KUĞULU PARK BUZ TUTTU

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