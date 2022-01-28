Kayınpederi tarafından öldürülmüştü! Safura Gülistan cinayetinde yeni gelişme

Öldürülen Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip G'nin (70) polisi arayarak gelinini öldürdüğünü söylediği ve teslim olduğu belirlendi.

Daha sonra, maktulün eşi Abdurrahman G. (39), kayınvalidesi Medine G. (68), kocasının akrabalarından Ferhat G. (27), Mehmet Sıddık G. (33), Necdet G. (39) ve Mehmet Zekeriya G. de (19) olayla ilişkileri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.