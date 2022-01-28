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Kayınpederi tarafından öldürülmüştü! Safura Gülistan cinayetinde yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Kayınpederi tarafından öldürülmüştü! Safura Gülistan cinayetinde yeni gelişme

Kartal'da Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı başından ateş ederek öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Safura Gülistan'ın eşi ve kayınvalidesinin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta Gümüşpınar Mahallesi'nde Safura Gülistan'ın (37) öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Öldürülen Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip G'nin (70) polisi arayarak gelinini öldürdüğünü söylediği ve teslim olduğu belirlendi.

Daha sonra, maktulün eşi Abdurrahman G. (39), kayınvalidesi Medine G. (68), kocasının akrabalarından Ferhat G. (27), Mehmet Sıddık G. (33), Necdet G. (39) ve Mehmet Zekeriya G. de (19) olayla ilişkileri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri üzerinden yürütülen araştırmada, aile üyelerinin, kocasını aldattığından şüphelendikleri Safura Gülistan'ı babasının evine gönderdikleri ve daha sonra geri aldıkları, bir süre sonra da öldürülmesine karar verdikleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Galip G'nin ifadesinde, gelinini bir süredir takip ettiğini, oğlunun aldatıldığından emin olduktan sonra eve giderek gelinini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gelinini başından vurarak öldürdü! GELİNİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ!

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