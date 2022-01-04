72 yaşındaki şahıstan ehliyet sınavında şaşırtan kopya düzeneği: Daha önce 3 kere girmiş

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.