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72 yaşındaki şahıstan ehliyet sınavında şaşırtan kopya düzeneği: Daha önce 3 kere girmiş

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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72 yaşındaki şahıstan ehliyet sınavında şaşırtan kopya düzeneği: Daha önce 3 kere girmiş

Ankara’da ehliyet sınavına giren 72 yaşındaki Hayrettin A.’nın kopya çekmek için yaptıkları ‘pes’ dedirtti. Şahıs, gömleğine sakladığı kamera ve dışarıyla irtibat kurmasını sağlayan kulaklık düzeneği ile yakayı ele verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, geçen hafta gerçekleştirilen ehliyet sınavı için Sincan ilçesindeki e-Sınav merkezinde görevlendirildi.

EKİPLER HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Merkez çevresini kontrol eden ekipler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre aracı uzaktan izleyen ekipler, daha sonda otomobildeki Halil İbrahim K. ve Furkan S.'yi aşağı indirdi.

Kimlik sorgulamasının ardından araçta arama yapan ekipler, cımbız, SİM kart çerçevesi, Wi-fi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler buldu. Sorgulanan 2 şüpheli, sınavdaki Hayrettin A.'nın giydiği gömleğin içerisine düğme şeklinde görünen kamera yerleştirip, kulağına kulak içi kulaklık taktıklarını ve para karşılığında araçtan ona cevapları söylediklerini itiraf etti. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE 3 KERE SINAVA GİRMİŞ

Daha sonra sınav merkezine giren ekipler, Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemledi. Sınav bittikten sonra gözaltına alınan Hayrettin A.'nın üzerinde, kamera, modem ve kulak içi kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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