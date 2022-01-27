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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Motokuryeler için yasak kalkıyor

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Motokuryeler için yasak kalkıyor

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının biteceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yarın saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir." dedi.

Vali Yerlikaya ayrıca, "Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmiyordu.

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