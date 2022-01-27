Saç ekimi sırasında öldüğü iddia edilmişti! İbrahim Gül’ün ölüm nedeni ortaya çıktı

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de İbrahim Gül'ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan Mehmet Albayrak'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi. Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi. Sanıklar hastane müdürü Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.