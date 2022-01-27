Son dakika... Erzurum'da çığ düştü: 2 kişi kar altında kaldı
Son dakika haberi... Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi
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