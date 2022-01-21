Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

"CİDDİ BİR YARALANMA"

Özkan, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok ciddi bir yaralanmaydı, hayati boyutu, önemi vardı ama çok şükür o kısımları atlattık. Asiye'nin tüm doku eksiklileri giderildi. Şu an için hayatı bir riskimiz yok artık. Ama geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin bulunduğu noktada ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksikli var onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı, kulağını kaybetmesin diye ek girişim yapıldı geçen hafta içerisinde. En azından konuyla ilgili kulak burun ve boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı. beraber doku döndürmeleri ve onlar için bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.