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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye'nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan'dan flaş açıklama

Gaziantep'te pitbulların saldırısıyla ağır yaralar alan Asiye Ateş'in doktoru Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan önemli açıklamalarda bulundu. Doku ve sinir ameliyatı olan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özkan, taburcu olacağı zamanı da açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 12:13
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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iki operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, haftaya taburcu edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

Akdeniz Üniversitesinde yapılan ilk yüz naklinin 10. yılı kapsamında Organ Nakli Merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, burada, Asiye'nin yaşadığı olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiğini söyledi.

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Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye’nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan’dan flaş açıklama

"CİDDİ BİR YARALANMA"

Özkan, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok ciddi bir yaralanmaydı, hayati boyutu, önemi vardı ama çok şükür o kısımları atlattık. Asiye'nin tüm doku eksiklileri giderildi. Şu an için hayatı bir riskimiz yok artık. Ama geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin bulunduğu noktada ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksikli var onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı, kulağını kaybetmesin diye ek girişim yapıldı geçen hafta içerisinde. En azından konuyla ilgili kulak burun ve boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı. beraber doku döndürmeleri ve onlar için bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.