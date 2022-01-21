21 Ocak 2022, Cuma
Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş ne zaman taburcu olacak? Minik Asiye'nin sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. Özkan'dan flaş açıklama
Gaziantep'te pitbulların saldırısıyla ağır yaralar alan Asiye Ateş'in doktoru Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan önemli açıklamalarda bulundu. Doku ve sinir ameliyatı olan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Özkan, taburcu olacağı zamanı da açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.01.2022 12:13
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