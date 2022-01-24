24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu! Baba ve oğul yaralandı

Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu! Baba ve oğul yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Maltepe’de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu! Baba ve oğul yaralandı

İstanbul Maltepe'de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metre kayarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan baba ve oğul yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA