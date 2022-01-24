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Son dakika: Yoğun kar ve fırtına nedeniyle İDO’da sefer iptalleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: Yoğun kar ve fırtına nedeniyle İDO’da sefer iptalleri

Son dakika haberine gör İDO’da sefer iptalleri İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı birçok seferini iptal etti. İşte o seferler...

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