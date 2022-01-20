Bir İETT klasiği! Dumanlar içinde kalan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

BAKIMLARI İYİ YAPILMIYOR

İETT'de çalışan ve kullandığı otobüsü bozulan görevli A Haber'e verdiği roportajda "Sadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü.