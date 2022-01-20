Bir İETT klasiği! Dumanlar içinde kalan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı
İstanbul'da CHP'li İBB yönetiminin görevi devraldığı günden beri İETT otobüsleri konusunda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sefer sayılarının azlığı yanında bakımsızlıktan dökülen otobüslerin çoğu ya yolda kalıyor ya da yanıyor. Vatandaş her ne kadar bu durumdan şikayetçi olsa da belediye tarafı bu konuda sessizliğini koruyor. İstanbul'da klasikleşen bir görüntü bu akşam yine kameralara yansıdı. Uzunçayır'da dumanlar içinde kalan bir İETT otobüsü vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İşte o anlar...
BAKIMLARI İYİ YAPILMIYOR
İETT'de çalışan ve kullandığı otobüsü bozulan görevli A Haber'e verdiği roportajda "Sadece taşeron şirketlerin değil belediyeye ait otobüslerin de arızalandığını görebiliyoruz. Bakımlar iyi yapılmıyor. Açıkcası ben üzülmüyorum olan oluyor yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
ÇOK SAYIDA ARIZADAN SADECE BİRKAÇI
İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü.
SOĞUK HAVADA İŞKENCE
İstanbul Yendidoğan- Kartal arasında sefer yapan 34 TP 9949 plakalı İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesinde arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı.
Cadde üzerinde bir sonraki sefer hattını bekleyen yolcular aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binerek yolculuklarına devam etti. Kar yağışı nedeniyle cadde üzerinde yoğun olan trafik, otobüsün arıza yapıp yolda kalmasıyla adeta felç oldu. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.
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