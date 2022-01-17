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İETT otobüslerinden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı İBB yönetimindeki İETT'nin otobüsleri neredeyse her gün arıza veriyor. Son görüntü ise Arnavutköy'de geldi. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2022 01:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 01:29
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İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
İETT’lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy’de korkutan görüntüler

Son günlerde sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz bir görüntü daha sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi olan Arnavutköy'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü adeta 'yeter artık' dedirtti.

Görüntülerde İBB yönetiminde olan İETT'ye ait bir yolcu otobüsünden dumanlar yükseldi.

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İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
İETT’lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy’de korkutan görüntüler

"İBB YİNE ALEV ALIYOR YANIYOR ŞU ANDA"

CHP'li İmamoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte art arda patlak vermeye başlayan İETT otobüs arızlarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasyla görüntülenen olayda otobüsünü dumanlar altında kaldığı görüldü. Görüntüyü kayıt altına alan şahıs ise "İBB yine alev alıyor, yanıyor şu anda" sözleriyle yaşanan olaya tepkisini dile getirdi.

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İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
İETT’lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy’de korkutan görüntüler

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