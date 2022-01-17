İETT otobüslerinden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler

"İBB YİNE ALEV ALIYOR YANIYOR ŞU ANDA"

CHP'li İmamoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte art arda patlak vermeye başlayan İETT otobüs arızlarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerasyla görüntülenen olayda otobüsünü dumanlar altında kaldığı görüldü. Görüntüyü kayıt altına alan şahıs ise "İBB yine alev alıyor, yanıyor şu anda" sözleriyle yaşanan olaya tepkisini dile getirdi.