17 Ocak 2022, Pazartesi
İETT otobüslerinden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı İBB yönetimindeki İETT'nin otobüsleri neredeyse her gün arıza veriyor. Son görüntü ise Arnavutköy'de geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 01:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 01:29
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İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
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İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler
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- 3
İETT'lerden dumanlar yükseliyor! İBB izliyor | Arnavutköy'de korkutan görüntüler