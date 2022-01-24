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Sağlıkçılara şiddet gösterip tehditler savurdu! 53 yıl hapsi isteniyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Sağlıkçılara şiddet gösterip tehditler savurdu! 53 yıl hapsi isteniyor

Annesini hastaneye götüren Seda Yusuf Selbi, hastanede kendisine ‘sosyal mesafe’ uyarısı yapan doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerini darp etti. “Sizi öldüreceğim, kanınızı akıtacağım” ifadeleriyle görevi başındaki sağlıkçıları tehdit ederek tıbbi cihazlara zarar veren Selbi’nin 53 yıla kadar, bu magandalığa ortak olan arkadaşına da 28 seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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