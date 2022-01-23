Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

İŞTE TÜRKİYE'DE KAPALI VE AÇIK OLAN YOLLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 17.10 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

• Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

• Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

• Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma

kapatılmıştır.