Son dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı: D100 Bolu Dağı Geçişi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... Karayolları Genel Müdürlüğü, D100 Bolu Dağı Geçişi'nin yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatıldığını açıkladı. Peki, Türkiye'de hangi noktalarda yollar kar nedeniyle trafiğe kapatıldı, hangi yollar ulaşıma açıldı. Detaylar haberimizde...
Twitter'dan açıklama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, "D100 Bolu Dağı Geçişi'nin yoğun kar yağışı olması nedeniyle her iki yönde tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" dedi.
İŞTE TÜRKİYE'DE KAPALI VE AÇIK OLAN YOLLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar Saat 17.10 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
• Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
• Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
• Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma
kapatılmıştır.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.
• Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
• Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.
• Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
• Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine
kapatılmıştır.
• Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
• Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
• Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
SON DAKİKA: ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA SONRASI YENİ GELİŞME: O YOL AÇILDI
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si tır 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, şu ana kadar 22 yaralıyı kentteki hastanelere sevk ettiklerini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Düzce Valisi Cevdet Atay da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de 2 otobüs bariyerlere çarptı.
Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle İstanbul yönündeki ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çalışmaların 4 saatte tamamlanmasıyla güzergah tamamen araç trafiğine açıldı.
Bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.
Karayollarında Anlık Yol Durumu⤵️— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 23, 2022
📍#AnadoluOtoyolu İstanbul İstikameti, Dörtdivan OHT Bölgesi
⚠️TIR'lar depolanmaya başlandı. #KarlaMücadele 🌨🌪⚒ pic.twitter.com/JaoibPpgk1
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